Экономика

АКРА повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана до BB-

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кыргызстана по международной шкале до уровня BB-. Об этом сообщили в организации.

Уточняется, что рейтинг в иностранной и национальной валютах повышен до BB-. Решение связано с обновлением методологии и изменением оценок институциональной среды, а также с пересмотром ряда факторов.

Среди позитивных факторов АКРА отмечает умеренный и снижающийся уровень госдолга при низких процентных расходах за счет высокой доли льготного долга, высокий экономический рост и устойчивую поддержку со стороны международных институтов развития. Также указаны относительно низкие доли государственного и квазигосударственного секторов в структуре экономики.

К факторам риска эксперты относят низкий уровень благосостояния населения и сильную зависимость от внешнего сектора. Указывается, что среднедушевой ВВП в текущих ценах составляет чуть более $2,5 тысячи.

Госдолг, выросший до 68 процентов ВВП в 2020-м, стабилизировался в 2021-2024 годах и составил 42 процента по состоянию на август 2025-го. Бюджет исполнен с профицитом 0,9 процента ВВП в 2023 году и 2,4 процента — в прошлом.

Валовые резервы Национального банка КР на конец ноября 2025-го выросли до $8,27 миллиарда. Внешний госдолг на начало ноября оценен в 24,7 процента ВВП, внутренний — в 17 процентов ВВП.

АКРА уточняет, что прогноз «Стабильный» означает высокую вероятность сохранения уровня оценки в ближайшие 12-18 месяцев.
