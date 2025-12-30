Тюркский инвестиционный фонд планирует увеличить капитал

Тюркский инвестиционный фонд намерен увеличить свой уставный капитал в течение ближайших пяти лет. Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор фонда Рамиль Бабаев.
По его словам, в настоящее время уставный капитал фонда составляет $600 миллионов. После формирования устойчивого проектного пайплайна фонд планирует нарастить капитал за счет увеличения долевого участия стран-участниц и выхода на международные финансовые рынки.
«С укреплением наших ресурсов мы сможем софинансировать более крупные стратегические проекты и создавать новые возможности для привлечения инвесторов. Это существенно расширит наши кредитные и инвестиционные возможности», — отметил Рамиль Бабаев.
Он также сообщил, что в перспективе десяти лет фонд ожидает роста трансграничной торговли, увеличения объемов инвестиций и улучшения связности в тюркском регионе. По его словам, фонд намерен активно участвовать в этих процессах, привлекая международных партнеров и финансируя крупные проекты, направленные на повышение глобальной конкурентоспособности государств-участников.
Напомним, решение о создании Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-м саммите Организации тюркских государств. В его состав входят Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Основная цель фонда — содействие экономическому развитию стран ОТГ через расширение региональной торговли и поддержку экономической активности.