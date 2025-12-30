21:39
USD 87.42
EUR 102.87
RUB 1.12
Экономика

В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году

В Кыргызстане искусственный интеллект внедрят в налоговые проверки в 2026 году. Об этом сообщили в Государственном учреждении «Салык Сервис».

Как отмечается, за последние четыре года ведомство оцифровало все виды налоговых отчетов и запустило удаленную оплату через платформу cabinet.salyk.kg и мобильное приложение Salyk.

В 2025 году разработчики интегрировали в систему искусственный интеллект — аналитический инструмент «Кезет». Он повысил точность обработки данных. В 2026-м применение ИИ расширят: технологию внедрят непосредственно в процесс налоговых проверок. Это позволит автоматизировать работу инспекторов и сделать ее прозрачной.

По данным Всемирного банка, в 2025 году процесс уплаты налогов в Кыргызстане стал самым быстрым в регионе.

С 2012 по 2023 годы расчет налогов занимал в семь раз больше времени, чем сам платеж. Сейчас разрыв ликвидировали.

Директор учреждения Шамшыбек Качкынбай уулу отметил, что главной целью ГУ стало устранение очередей и личных визитов в Налоговую службу. Теперь граждане экономят время и деньги при подаче деклараций.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/356705/
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
Экономика Кыргызстана — 2025: рекорды роста и ценовые шоки
В 2025 году налоги от горнодобывающей отрасли выросли на 18,7 миллиарда сомов
Депутат выступила против отмены лицензирования розничной продажи алкоголя
Жогорку Кенеш одобрил поправки в закон о налогах и соцстраховании
В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами
Депутат Жогорку Кенеша просит освободить врачей и учителей от подоходного налога
Почти 21 миллиард сомов долгов по налогам и страховым взносам взыскали в КР
Спецзона и единый кошелек ЕНС. Что изменится в налоговой сфере в 2026 году
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;декабря Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Бизнес
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
Simbank повысил ставки по&nbsp;депозитам до&nbsp;16,5 процента годовых Simbank повысил ставки по депозитам до 16,5 процента годовых
Новогодний график работы O!Store Новогодний график работы O!Store
30 декабря, вторник
21:25
Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь Ради вывески кафе в Бишкеке спилили полувековой тополь
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 декабря: временами дождь
20:44
Впервые на чемпионате Азии по велоспорту выступят параатлеты из Кыргызстана
20:23
Темирлана Султанбекова перевели в ШИЗО. Комментарий ГСИН
20:22
Маруп уулу Калдарбек назначен худруком Ошской филармонии с испытательным сроком