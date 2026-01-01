В 2025 году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 триллиона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Примерно четверть всего прироста, зафиксированного индексом благосостояния Bloomberg, пришлась всего на восемь человек, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса», — говорится в публикации.

Совокупное состояние миллиардеров достигло $11,9 триллиона. Наибольшая доля прироста капитала в 2025 году пришлась на США и Канаду — $1,1 триллиона.

Рост капитала, по данным агентства, «значительно ускорен» победой на выборах американского президента Дональда Трампа в конце 2024-го. Акции крупнейших американских компаний также продолжала поддерживать «эйфория от искусственного интеллекта».