14:04
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Экономика

Состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 триллиона

В 2025 году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 триллиона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Примерно четверть всего прироста, зафиксированного индексом благосостояния Bloomberg, пришлась всего на восемь человек, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса», — говорится в публикации.

Совокупное состояние миллиардеров достигло $11,9 триллиона. Наибольшая доля прироста капитала в 2025 году пришлась на США и Канаду — $1,1 триллиона.

Рост капитала, по данным агентства, «значительно ускорен» победой на выборах американского президента Дональда Трампа в конце 2024-го. Акции крупнейших американских компаний также продолжала поддерживать «эйфория от искусственного интеллекта».
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/356888/
просмотров: 1334
Версия для печати
Материалы по теме
Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
Рэпер Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире
В Казахстане опубликовали список самых богатых бизнесменов
Алишер Усманов впервые в рейтинге богатых Forbes как представитель Узбекистана
Состояние богатейших россиян с начала 2025 года выросло на $14,2 миллиарда
Эксперты подвергают сомнению инициативы Акылбека Жапарова: приведут к росту цен
Эксперты составили ежегодный рейтинг богатейших семей мира — Bloomberg
Аналитики рассказали, кто станет первым триллионером в мире
Китай впервые обогнал США по числу богатых людей
Назван самый богатый видеоблогер в мире. Он заработал почти $17 миллионов
Популярные новости
Хорошая новость для кыргызстанцев. В&nbsp;законы о&nbsp;налогах внесли изменения Хорошая новость для кыргызстанцев. В законы о налогах внесли изменения
Рубль и&nbsp;тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;декабря Рубль и тенге продолжают дорожать, доллар дешевеет. Курс валют на 30 декабря
Рубль и&nbsp;евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на&nbsp;31&nbsp;декабря Рубль и евро подешевели, доллар начал дорожать. Курс валют на 31 декабря
Рубль и&nbsp;тенге подорожали к&nbsp;сому, доллар подешевел. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;декабря Рубль и тенге подорожали к сому, доллар подешевел. Курс валют на 29 декабря
Бизнес
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
2 января, пятница
13:42
В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более 200 кыргызстанцев В 2025 году из Новосибирской области РФ выдворили более...
13:40
Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
13:11
Картину Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро разыграют в лотерею
12:39
Кыргызстан подключат к электронному обмену ветеринарными сертификатами
12:20
Ситуация на перевалах: движение транспорта осуществляется в штатном режиме