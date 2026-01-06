13:21
В мэрии Оша создали новую структуру — финансовое управление

В муниципалитете южной столицы создали новую структуру — финансовое управление. Соответствующее постановление приняли депутаты городского кенеша.

В документе отмечается, что дано согласие на создание и финансирование учреждения «Финансовое управление мэрии Оша». Ранее на сессии Ошского горкенеша депутаты заслушали информацию первого вице-мэра города Адилета Шаршеналы уулу о необходимости создания финансового управления муниципалитета, а также учли решение постоянной депутаской комиссии по вопросам бюджета, экономики и промышленности.

Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
