Экономика

Причины роста электропотребления в Кыргызстане назвала специалист

Причины роста электропотребления в Кыргызстане назвала специалист. Глава комитета по энергетике Торгово-промышленной палаты Кундус Кырбашева, отвечая на вопросы в эфире «Биринчи радио», отметила, что за последнее десятилетие спрос на электроэнергию в стране вырос в три-четыре раза.

из архива
Фото из архива. Глава комитета по энергетике Торгово-промышленной палаты КР Кундус Кырбашева

Эксперт добавила, что это общемировая тенденция. По ее словам, в соседних государствах из-за дефицита электроэнергии проводятся широкие кампании с напоминанием о бережном отношении к ресурсам и призывом экономить.

Среди основных причин роста потребления электричества — увеличение численности населения и, соответственно, повышение потребления ресурсов.

«10-20 лет назад было проще: в домах небольшие холодильники, отсутствие кондиционеров и гаджетов — спрос на электричество значительно ниже. Сейчас потребление выросло в три-четыре раза. Также увеличивается количество предприятий, мини-цехов, фабрик и новых домов, что дополнительно повышает спрос на электроэнергию», — сказала Кундус Кырбашева.

По ее словам, нам необходимо практиковать энергосбережение — использовать энергоэффективные приборы, бытовую технику класса А и выше, заменить лампы энергосберегающими.

«Наши родители всегда учили экономить. Сейчас нам нужно следовать этому правилу и использовать электроэнергию ответственно», — резюмировала специалист.

Напомним, согласно данным кабмина, в 2025 году объем потребления электроэнергии в КР составил 19,3 миллиарда киловатт-часов. Это на 900 миллионов киловатт-часов больше, чем в 2024-м.
