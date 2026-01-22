11:43
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Экономика

Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января

Фото из интернета. Доллар после небольших колебаний вновь стабилизировался на отметке, на которой постоянно находился в 2025 году

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 102,3996 сома (снижение на 0,11 процента). Коррекция после заметного роста.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,74 сома, продажа — 102,74 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1244 сома (рост на 0,14 процента). Новый максимум января.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,147 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1726 сома (рост на 0,06 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1491 сома, продажа — 0,1816 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,5579 сома (снижение на 0,07 процента). Китайская валюта немного откатилась после шести дней рекордов по стоимости.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 13 сомов.

  • Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.

  • В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.

Ссылка: https://24.kg./ekonomika/358819/
просмотров: 697
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 января
Сом продолжает дешеветь к основным валютам, кроме доллара. Курс на 21 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 января
Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 января
Популярные новости
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
Бизнес
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
22 января, четверг
11:28
В России журналистам запретили фотографировать пленарные заседания Госдумы В России журналистам запретили фотографировать пленарны...
11:18
Гендерное равенство на госслужбе. В ЖК одобрили законопроект во втором чтении
11:02
На капремонт объектов Федерации профсоюзов направили 1,1 миллиарда сомов
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
10:57
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime