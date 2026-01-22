Рубль и тенге продолжают дорожать к сому. Курс валют на 22 января

Официальные курсы российского рубля и казахского тенге выросли, евро и китайского юаня снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,3996 сома (снижение на 0,11 процента). Коррекция после заметного роста.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,74 сома, продажа — 102,74 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1244 сома (рост на 0,14 процента). Новый максимум января.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,114 сома, продажа — 1,147 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1726 сома (рост на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1491 сома, продажа — 0,1816 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,5579 сома (снижение на 0,07 процента). Китайская валюта немного откатилась после шести дней рекордов по стоимости.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12 сомов, продажа — 13 сомов.
-
Первую интервенцию в 2026 году Национальный банк провел 19 января. Всего он реализовал $134,05 миллиона.
-
В 2025-м он провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.