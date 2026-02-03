16:11
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Экономика

WP: Доллар США может упасть еще примерно на 10 процентов в 2026 году

Фото из интернета. Хаотичный стиль правления Дональда Трампа ослабляет доллар США

Хаотичный подход президента США Дональда Трампа к формированию внутренней и внешней политики продолжает оказывать давление на курс американского доллара. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года доллар США потерял более 10 процентов своей стоимости. Экономист Робин Брукс, старший научный сотрудник Института Брукингса, прогнозирует дальнейшее снижение американской валюты.

«Думаю, доллар упадет еще примерно на 10 процентов в этом году», — заявил он.

При этом он отметил, что у инвесторов существует «инстинктивная неприязнь» к политическому хаосу. Ранее Брукс работал в Международном валютном фонде.

Как отмечает The Washington Post, доллар испытывает давление сразу по нескольким направлениям. После длительного периода опережающего роста американских финансовых рынков многие иностранные инвесторы начали пересматривать свои портфели, сокращая зависимость от США и переориентируясь на другие экономики.

Дополнительным негативным фактором остается рост государственного долга и хронические бюджетные дефициты, сохраняющиеся даже при низкой безработице.

Однако, по оценке издания, ключевым фактором ослабления доллара стал «волновой эффект» непоследовательной политики администрации Трампа. Речь идет о резких решениях и столь же внезапных отказах от них, в том числе в вопросах импортных пошлин и применения военной силы в отношении растущего числа стран. На этом фоне многие иностранные инвесторы оказались вымотаны из-за постоянной неопределенности.

Одним из косвенных признаков снижения доверия к доллару газета называет резкий рост цен на золото, которые за последний год увеличились почти на 80 процентов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/360384/
