16:12
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Экономика

ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана

Евразийская экономическая комиссия прокомментировала ситуацию со скоплением грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка госграницы. Согласно официальной информации, задержки связаны с плановыми контрольными мероприятиями, которые проводит казахстанская сторона.

Как сообщили уполномоченные структуры Казахстана, усиленные проверки носят адресный и временный характер и направлены на наведение порядка на границе, в первую очередь — на пресечение незаконного оборота товаров, представляющего угрозу национальной безопасности.

«Астана высоко ценит добрососедские отношения с братским Кыргызстаном, стратегическим партнером и союзником. Казахстан надеется на понимание и продолжение совместной работы по пресечению незаконных действий, наносящих ущерб экономикам двух стран и их международной репутации», — отметили в Казахстане.

ЕЭК подчеркивает, что проводимые меры относятся исключительно к национальной компетенции государств-членов ЕАЭС и не затрагивают процессы евразийской интеграции. В рамках Союза во взаимной торговле действует режим отмены таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и карантинно-фитосанитарного контроля, за исключением случаев, прямо предусмотренных правом ЕАЭС.

Комиссия добавила, что борьба с теневым оборотом товаров остается одним из приоритетов. Для минимизации рисков и снижения необходимости дополнительных проверок внедрены механизмы навигационных пломб, прослеживаемости, маркировки товаров, а также проводится работа по повышению качества таможенного контроля.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/360408/
просмотров: 786
Версия для печати
Материалы по теме
Опубликован проект новой Конституции Казахстана: главные изменения
Первый приговор за сталкинг вынесли в Казахстане
Кыргызстан построит новое здание посольства в Казахстане
Казахстан обратился к США за разрешением выкупить доли «Лукойла»
Испания выдала Казахстану бывшего сотрудника таможни, сбежавшего три года назад
В Казахстане пройдут Дни кыргызского кино
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
В Казахстане снова будет введена должность вице-президента страны
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
Популярные новости
Рубль и&nbsp;евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на&nbsp;30&nbsp;января Рубль и евро подешевели, тенге начал дорожать. Курс валют на 30 января
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
15:56
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом и...
15:43
Эдиль Байсалов рассказал, кто станет следующим президентом Кыргызстана
15:37
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду
15:31
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
15:30
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей