ЕЭК объяснила причины очередей на границе Кыргызстана и Казахстана

Евразийская экономическая комиссия прокомментировала ситуацию со скоплением грузового транспорта на отдельных пунктах пропуска казахстанско-кыргызского участка госграницы. Согласно официальной информации, задержки связаны с плановыми контрольными мероприятиями, которые проводит казахстанская сторона.

Как сообщили уполномоченные структуры Казахстана, усиленные проверки носят адресный и временный характер и направлены на наведение порядка на границе, в первую очередь — на пресечение незаконного оборота товаров, представляющего угрозу национальной безопасности.

«Астана высоко ценит добрососедские отношения с братским Кыргызстаном, стратегическим партнером и союзником. Казахстан надеется на понимание и продолжение совместной работы по пресечению незаконных действий, наносящих ущерб экономикам двух стран и их международной репутации», — отметили в Казахстане.

ЕЭК подчеркивает, что проводимые меры относятся исключительно к национальной компетенции государств-членов ЕАЭС и не затрагивают процессы евразийской интеграции. В рамках Союза во взаимной торговле действует режим отмены таможенного, транспортного, санитарного, ветеринарного и карантинно-фитосанитарного контроля, за исключением случаев, прямо предусмотренных правом ЕАЭС.

Комиссия добавила, что борьба с теневым оборотом товаров остается одним из приоритетов. Для минимизации рисков и снижения необходимости дополнительных проверок внедрены механизмы навигационных пломб, прослеживаемости, маркировки товаров, а также проводится работа по повышению качества таможенного контроля.