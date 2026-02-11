Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году

Геостратегическое положение Кыргызстана позволяет стране трансформироваться в крупный региональный хаб для финансовых, торговых и логистических потоков. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.

Рост электронной коммерции и потребность в диверсификации маршрутов усилили значимость этого вектора развития. Для реализации потенциала власти наметили амбициозные цели.

Главные показатели к достижению цели:

увеличение грузооборота железнодорожного транспорта до 15 миллионов тонн в год;

строительство и ремонт не менее 50 процентов автодорог республиканского значения;

расширение складских мощностей: создание не менее 1 миллиона квадратных метров новых комплексов;

рост пассажиропотока в авиации до 7 миллионов человек, а объема авиагрузов — до 45 тысяч тонн;

увеличение вклада транспортной отрасли в ВВП до $1,5 миллиарда.

Приоритетные проекты и задачи

Особое внимание правительство уделило развитию дорожной сети, включая модернизацию магистрали север — юг и внедрение современных материалов для долговечности покрытий.

В железнодорожной сфере стратегическим приоритетом остаются реализация проекта «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», а также полная электрификация путей и обновление подвижного состава.

Городской транспорт также ждет масштабная трансформация.

Власти запланировали переход на экологичные электробусы, развитие сети зарядных станций и создание комфортной пешеходной инфраструктуры с велодорожками. При этом приоритет в городах республиканского значения отдадут общественному транспорту.

В сфере гражданской авиации упор сделали на расширение географии полетов, модернизацию аэропортов и развитие малой авиации. Для повышения эффективности перевозок в КР привлекут международных операторов и внедрят интеллектуальные транспортные системы.

Упрощение таможенных процедур и развитие коридоров в сторону Китая, Ирана, Пакистана и России должны закрепить позиции республики в региональной экосистеме.