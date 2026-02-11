19:50
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Экономика

Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году

Геостратегическое положение Кыргызстана позволяет стране трансформироваться в крупный региональный хаб для финансовых, торговых и логистических потоков. Об этом говорится в Программе развития республики до 2030 года.

Рост электронной коммерции и потребность в диверсификации маршрутов усилили значимость этого вектора развития. Для реализации потенциала власти наметили амбициозные цели.

Главные показатели к достижению цели:

  • увеличение грузооборота железнодорожного транспорта до 15 миллионов тонн в год;

  • строительство и ремонт не менее 50 процентов автодорог республиканского значения;

  • расширение складских мощностей: создание не менее 1 миллиона квадратных метров новых комплексов;

  • рост пассажиропотока в авиации до 7 миллионов человек, а объема авиагрузов — до 45 тысяч тонн;

  • увеличение вклада транспортной отрасли в ВВП до $1,5 миллиарда.

Приоритетные проекты и задачи

Особое внимание правительство уделило развитию дорожной сети, включая модернизацию магистрали север — юг и внедрение современных материалов для долговечности покрытий.

В железнодорожной сфере стратегическим приоритетом остаются реализация проекта «Китай — Кыргызстан — Узбекистан», а также полная электрификация путей и обновление подвижного состава.

Городской транспорт также ждет масштабная трансформация.

Власти запланировали переход на экологичные электробусы, развитие сети зарядных станций и создание комфортной пешеходной инфраструктуры с велодорожками. При этом приоритет в городах республиканского значения отдадут общественному транспорту.

В сфере гражданской авиации упор сделали на расширение географии полетов, модернизацию аэропортов и развитие малой авиации. Для повышения эффективности перевозок в КР привлекут международных операторов и внедрят интеллектуальные транспортные системы.

Упрощение таможенных процедур и развитие коридоров в сторону Китая, Ирана, Пакистана и России должны закрепить позиции республики в региональной экосистеме.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/361545/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат поднял вопрос о долгострое моста на Жибек Жолу и Осмонкула в Бишкеке
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
В Минтрансе рассказали, какие дороги будут строить в 2026 году
Министр транспорта жестко отчитал дорожников: «Вы нас позорите! Где качество?»
Не успели уложить — уже поплыл: новый асфальт в Бишкеке тает быстрее снега
В парламенте интересуются, как власти решают проблему пробок в Бишкеке
В Нарыне предлагают повысить проезд до 20 сомов: мэрия внесла вопрос в горкенеш
В городе Ош временно перекроют участок улицы Масалиева из-за ремонтных работ
На пересечении Жибек Жолу и Орозбекова в Бишкеке провалился асфальт
В Бишкеке водители автобусов жалуются на «зайцев»
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
Китайская компания может построить в&nbsp;КР парк по&nbsp;производству электроприборов Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
19:43
Студия Universal Pictures объявила о работе над четвертой «Мумией» Студия Universal Pictures объявила о работе над четверт...
19:24
Эрдоган готовит сына Билала в качестве потенциального преемника — Bloomberg
19:04
Школьники из Кыргызстана приняли участие в турнире по керлингу в Китае
18:53
Президент обратился в Конституционный суд за разъяснением сроков полномочий
18:48
Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР