Производство сельхозпродукции в Кыргызстане планируют увеличить на 30 процентов

Реформы в аграрном секторе Кыргызстана нацелили на укрепление продовольственной безопасности и создание крупных производственных субъектов. Власти ставят задачу не только увеличить объемы выпуска сырья, но и значительно углубить его переработку, внедряя инновационные и цифровые решения, говорится в Программе развития республики до 2030 года.

Целевые ориентиры к показателям 2024-го:

увеличение физического объема сельскохозяйственной продукции на 30 процентов;

рост объемов переработки продукции в два раза;

снижение уровня потерь поливной воды до 15 процентов;

расширение площади орошения на 15 тысяч гектаров;

повышение водообеспеченности земель на 93 тысячах гектаров.

Приоритетные направления развития

Особое внимание правительство уделило формированию устойчивой структуры производства. В животноводстве акцент сделали на улучшение племенной базы и технологии интенсивного откорма.

Программы развития органического земледелия и халал-индустрии помогут стране занять премиальные ниши на экспортных рынках.

В растениеводстве ставку сделали на использование качественных семян и современные агротехнологии.

Цифровизация и ирригация

Для повышения производительности в аграрном секторе внедрят искусственный интеллект, дроны и системы точного земледелия.

Масштабная модернизация коснется и водных ресурсов: власти запланировали реконструкцию 5 тысяч километров каналов и внедрение автоматизированных систем распределения воды.

Также они стимулируют переход фермеров на капельное и дождевое орошение.

Инфраструктура и кадры

Развитие агрокластеров и торгово-логистических центров обеспечит интеграцию производителей в единую цепочку. Параллельно с техническим обновлением начнется подготовка квалифицированных кадров. Для молодежи разработали систему грантов и стажировок, чтобы привлечь новых специалистов в отрасль.

Меры по адаптации к изменению климата, включая развитие засухоустойчивых культур, обеспечат долгосрочную устойчивость сельского хозяйства, отмечается в Программе развития республики.