Экономика

Крипторынок принес бюджету более 700 миллионов сомов в 2025 году

В прошлом году с рынка виртуальных активов Кыргызстана поступило 701,9 миллиона сомов в виде налогов. Об этом сообщили в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком.

Основной объем налогов обеспечили поставщики услуг виртуальных активов — обменники и биржи. За 2025-й они выплатили 495,76 миллиона сомов, что почти в два раза превышает показатели предыдущего года.

Майнеры, в свою очередь, пополнили бюджет на 206,17 миллиона сомов. Это значительно выше результатов 2024-го, когда сборы составили 155,8 миллиона. 

Рост налоговых поступлений подтверждает возрастающий вклад сектора виртуальных активов в бюджетную систему и эффективность мер по легализации и регулированию рынка. 

В 2025 году совокупный оборот на рынке виртуальных активов превысил $31 миллиард.
