В Кыргызстане обороты QR-платежей выросли в 8–10 раз за год

В Кыргызстане обороты QR-платежей достигли рекордных значений. Об этом сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, в 2025 году в торгово-сервисных предприятиях установили 114,1 тысячи QR-кодов — это на 95,3 процента больше, чем годом ранее.

Через основного оператора за год проведено 525,1 миллиона транзакций на сумму 908,6 миллиарда сомов. По сравнению с 2024-м количество операций выросло в 8 раз, объем — в 10 раз.

Отмечается, что Кыргызстан остается единственной страной Центральной Азии, где обеспечена межсистемная интеграция различных платежных систем на основе национального стандарта QR-кодов. К системе ELQR подключены 20 коммерческих банков и 14 платежных организаций.

В Нацбанке подчеркнули, что реализованные в 2025 году меры стали важным этапом формирования современной безналичной инфраструктуры и создали основу для дальнейшего развития системы быстрых платежей. Работа в этом направлении будет продолжена.
