06:13
USD 87.45
EUR 103.90
RUB 1.13
Экономика

В 2025 году в горной отрасли Кыргызстана аннулировали 320 лицензий

В 2025 году в сфере недропользования Кыргызстана за различные нарушения аннулировали 320 лицензий. Об этом заявили на коллегии Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

«За последние пять лет в сфере недропользования проведены системные реформы и усилен государственный контроль. В 2024–2025 годах ввели в эксплуатацию 8 крупных проектов, а в 2025 году государственным предприятиям выдали 105 лицензий. Сейчас действуют 2 тысячи 14 лицензий», — заявили в министерстве.

В течение последних пяти лет в бюджет от отрасли поступило более 217,9 миллиарда сомов с ростом в 3,5 раза. В 2025 году поступило рекордных 65,4 миллиарда сомов.

В течение года провели 40 аукционов по лицензиям, от которых в бюджет поступило более 105 миллионов сомов.

«В 2025 году выявили 5 тысяч 749 экологических нарушений. По ним возмещен ущерб на сумму 143,2 миллиона сомов. Создано госпредприятие «Экооператор», которое получило 74 миллиона сомов утилизационных платежей», — добавили в министерстве.

Ссылка: https://24.kg./ekonomika/361764/
просмотров: 620
Версия для печати
Материалы по теме
За экологические нарушения в автопарке оштрафовали бишкекскую компанию
Бишкек без фильтров: почему замена кустарников газонами губит экологию города
ЗАО «Асман Банк» получило лицензию НБ КР на право ведения банковских операций
Семь обменных бюро в городе Ош и области лишились лицензий за нарушения
Депутат настаивает на продлении срока получения лицензий для таксистов
Природа после нас. Пейзаж как разговор об ответственности
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Госфиннадзор отозвал лицензии у нескольких операторов обмена виртуальных активов
Четыре компании в Аламединском районе нанесли ущерб экологии на миллионы сомов
Климат грозит Кыргызстану наводнениями, убытками и ростом бедности к 2050 году
Популярные новости
Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;февраля Тенге обновил очередной максимум, рубль падает. Курс валют на 9 февраля
В&nbsp;Кыргызстане срок получения разрешений на&nbsp;перевозки в&nbsp;КНР сократили в&nbsp;144 раза В Кыргызстане срок получения разрешений на перевозки в КНР сократили в 144 раза
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
Бизнес
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
13 февраля, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
12 февраля, четверг
23:36
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
23:28
Стало известно, когда Камчыбек Ташиев вернется в страну
21:55
США могут вложить в экономику Армении более $13 миллиардов — Bloomberg
21:34
Верховный суд расширяет сотрудничество с университетским сообществом
21:12
Мэрия анонсировала крупные стройки в столице