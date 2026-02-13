Госбанк развития направит $50 миллионов на «зеленые» кредиты для бизнеса

Министерство финансов Кыргызской Республики и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций подписали соглашение о льготном займе в размере $50 миллионов. Средства поступили в распоряжение Государственного банка развития КР, сообщила пресс-служба Минфина.

Как отмечается, финансирование предназначено для микро-, малых и средних предприятий, внедряющих ресурсосберегающие технологии. Кредиты поддержат проекты, которые:

снижают энергопотребление и операционные затраты;

используют энергоэффективное оборудование и возобновляемые источники энергии;

модернизируют производство и уменьшают экологическую нагрузку.

Реализация инициативы обеспечит доступ предпринимателей к долгосрочному капиталу, поможет создать новые рабочие места и укрепит конкурентоспособность отечественного бизнеса, считают в Минфине.