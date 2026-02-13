Кыргызстан опровергает данные о росте импорта из Европы на тысячи процентов

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики прокомментировало публикации в зарубежных СМИ, основанные на аналитике Brookings Institution. Ведомство заявило, что данные о взрывном росте экспорта из стран Европы в Кыргызстан на тысячи процентов не соответствуют действительности.
Как заявили в министерстве, реальные показатели товарооборота за 2019–2024 годы значительно ниже озвученных в медиа:
-
торговля с Эстонией увеличилась на 300 процентов (с $1,5 до $4,5 миллиона);
-
товарооборот с Польшей вырос на 231,53 процента (с $26 до $60,2 миллиона);
-
торговля с Германией выросла на 323,42 процента (с $79,4 до $256,8 миллиона).
Министерство отмечает, что динамика связана с расширением внутреннего спроса, модернизацией производственных мощностей в горнодобывающей и энергетической отраслях, а также диверсификацией импорта товаров широкого потребления. При этом абсолютные значения операций остаются невысокими, что подтверждает умеренный масштаб внешнеторговой деятельности.
Ведомство отметило, что Кыргызстан сохраняет приверженность прозрачности данных и продолжает конструктивный диалог с европейскими партнерами.
Как сообщалось, ранее Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России рассматривает и введение ограничений в отношении банков Кыргызстана и ограничение поставок определенных товаров в республику. В частности, в публикациях зарубежных СМИ приводились данные о взрывном росте торговли КР с рядом европейских стран, основанных на подсчетах Brookings Institution. По сути «Кыргызстан стал главным направлением европейского экспорта, который в конечном итоге оказывался в России», считает экономист Brookings Institution Робин Брукс.