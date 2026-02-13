Кыргызстан опровергает данные о росте импорта из Европы на тысячи процентов

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики прокомментировало публикации в зарубежных СМИ, основанные на аналитике Brookings Institution. Ведомство заявило, что данные о взрывном росте экспорта из стран Европы в Кыргызстан на тысячи процентов не соответствуют действительности.

Как заявили в министерстве, реальные показатели товарооборота за 2019–2024 годы значительно ниже озвученных в медиа:

торговля с Эстонией увеличилась на 300 процентов (с $1,5 до $4,5 миллиона);

товарооборот с Польшей вырос на 231,53 процента (с $26 до $60,2 миллиона);

торговля с Германией выросла на 323,42 процента (с $79,4 до $256,8 миллиона).

Министерство отмечает, что динамика связана с расширением внутреннего спроса, модернизацией производственных мощностей в горнодобывающей и энергетической отраслях, а также диверсификацией импорта товаров широкого потребления. При этом абсолютные значения операций остаются невысокими, что подтверждает умеренный масштаб внешнеторговой деятельности.

Читайте по теме ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ

Ведомство отметило, что Кыргызстан сохраняет приверженность прозрачности данных и продолжает конструктивный диалог с европейскими партнерами.

Как сообщалось, ранее Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России рассматривает и введение ограничений в отношении банков Кыргызстана и ограничение поставок определенных товаров в республику. В частности, в публикациях зарубежных СМИ приводились данные о взрывном росте торговли КР с рядом европейских стран, основанных на подсчетах Brookings Institution. По сути «Кыргызстан стал главным направлением европейского экспорта, который в конечном итоге оказывался в России», считает экономист Brookings Institution Робин Брукс.