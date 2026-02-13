02:32
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Экономика

Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС

Сегодня в Бишкеке прошло первое заседание кыргызско-таджикского Межправительственного совета. Встречу провели председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев и премьер-министр РТ Кохир Расулзода.

Граница и политический диалог

Глава кабмина подчеркнул, что 2025 год ознаменовал выход отношений двух стран на качественно новый уровень. Ключевым фактором стабильности стало успешное завершение делимитации государственной границы. Стороны выразили уверенность, что демаркация оставшихся участков завершится в ближайшее время.

Торговля и экономические инициативы

Для наращивания товарооборота кыргызская сторона предложила ряд конкретных мер:

  • разработка «дорожной карты» с четкими этапами реализации договоренностей;

  • открытие торговых домов в столицах для поддержки предпринимателей;

  • увеличение поставок угля, сахара, текстиля, мясомолочной и стекольной продукции.

Транспорт и логистика

Адылбек Касымалиев обозначил готовность Кыргызстана стать «торговыми воротами» для таджикских товаров на рынки ЕАЭС и Евросоюза (через систему ВСП+).

Особое внимание стороны уделили проекту железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который откроет новые транзитные возможности для всего региона.

Планируется масштабная модернизация контрольно-пропускных пунктов и внедрение цифровых решений на границе.

Прорыв в туризме

Сфера туризма показала беспрецедентный рост. По итогам 2025 года Кыргызстан посетили 86 тысяч туристов из Таджикистана, что превысило показатели 2024-го в 12 раз.

Продолжается обсуждение возможности внедрения единой визы для стран Центральной Азии, чтобы увеличить число иностранных туристов.

Культурный обмен

В мае 2026 года в Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Также таджикскую делегацию пригласили на VI Всемирные игры кочевников.

В завершение встречи стороны подписали протокол заседания и меморандум о сотрудничестве между центром «Кыргыз экспорт» и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/361938/
просмотров: 1043
Версия для печати
Материалы по теме
Гостям из Таджикистана показали, как в КР делают ID-карты и автономера
Кыргызстан и Таджикистан намерены всесторонне развивать двусторонние отношения
Кыргызстан и Таджикистан намерены довести товарооборот до $500 миллионов
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр Таджикистана
Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план
Кыргызстан с рабочим визитом посетит премьер-министр Таджикистана
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране
Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан
Open Central Asia: Кыргызстан предложил создать единый туристический бренд
Популярные новости
Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков Золото любит терпеливых: что следует знать перед покупкой слитков
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
В&nbsp;Кыргызстане продлили срок подачи заявок на&nbsp;единый налог до&nbsp;1&nbsp;марта В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
Юань и&nbsp;тенге обновили рекорды по&nbsp;стоимости к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;февраля Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 февраля, пятница
23:37
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди
20:58
Немного поспорили. Госсекретарь КР Койчиев о встрече с Владимиром Мединским
20:17
ЦИК пересмотрела итоги выборов в округе № 13 и признала их состоявшимися