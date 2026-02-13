Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС

Граница и политический диалог

Сегодня в Бишкеке прошло первое заседание кыргызско-таджикского Межправительственного совета. Встречу провели председатель кабинета министров КР Адылбек Касымалиев и премьер-министр РТ Кохир Расулзода.

Глава кабмина подчеркнул, что 2025 год ознаменовал выход отношений двух стран на качественно новый уровень. Ключевым фактором стабильности стало успешное завершение делимитации государственной границы. Стороны выразили уверенность, что демаркация оставшихся участков завершится в ближайшее время.

Торговля и экономические инициативы

Для наращивания товарооборота кыргызская сторона предложила ряд конкретных мер:

разработка «дорожной карты» с четкими этапами реализации договоренностей;

открытие торговых домов в столицах для поддержки предпринимателей;

увеличение поставок угля, сахара, текстиля, мясомолочной и стекольной продукции.

Транспорт и логистика

Адылбек Касымалиев обозначил готовность Кыргызстана стать «торговыми воротами» для таджикских товаров на рынки ЕАЭС и Евросоюза (через систему ВСП+).

Особое внимание стороны уделили проекту железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который откроет новые транзитные возможности для всего региона.

Планируется масштабная модернизация контрольно-пропускных пунктов и внедрение цифровых решений на границе.

Прорыв в туризме

Сфера туризма показала беспрецедентный рост. По итогам 2025 года Кыргызстан посетили 86 тысяч туристов из Таджикистана, что превысило показатели 2024-го в 12 раз.

Продолжается обсуждение возможности внедрения единой визы для стран Центральной Азии, чтобы увеличить число иностранных туристов.

Культурный обмен

В мае 2026 года в Кыргызстане пройдут Дни культуры Таджикистана. Также таджикскую делегацию пригласили на VI Всемирные игры кочевников.

В завершение встречи стороны подписали протокол заседания и меморандум о сотрудничестве между центром «Кыргыз экспорт» и Торгово-промышленной палатой Таджикистана.