Результаты макроэкономического развития в странах ЕАЭС озвучил Данияр Иманалиев

В Евразийской экономической комиссии прошла пресс-конференция министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Данияра Иманалиева. Он озвучил результаты макроэкономического развития государств евразийской «пятерки» по итогам 2025 года.

По предварительным данным, в целом по ЕАЭС рост ВВП ожидается на уровне 1,7 процента.

Рост экономики в ЕАЭС в 2025 году обеспечили сфера услуг, розничная торговля, строительный сектор, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве.

Объем взаимной торговли товарами государств Евразийского экономического союза за 2025 год, по оценкам ЕЭК, составит $95 миллиардов.

В январе-ноябре 2025 года поставки на общий рынок Союза продовольственных товаров, текстильных изделий и обуви увеличились на 20 процентов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий – на 14 процентов, продукции химической промышленности – на 2,3 процента, рассказал Данияр Иманалиев.

По его словам, доля оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС в январе-ноябре 2025 года составила 20 процентов.

Инфляция в странах ЕАЭС по итогам прошлого года, согласно предварительным данным, замедлилась до 6,5 процента.
