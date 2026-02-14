12:55
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Экономика

Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов

Центральный банк России и Национальный банк Кыргызстана прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

«Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Кыргызской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и кыргызстанских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий», — сказал дипломат.

По словам Сергея Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/361991/
просмотров: 1306
Версия для печати
Материалы по теме
Расширение авиабазы «Кант» не требуется, заявил посол России
В декабре 2025 года в Кыргызстан поступило $267,6 миллиона денежных переводов
В Кыргызстане обороты QR-платежей выросли в 8–10 раз за год
Россия заинтересована в приезде квалифицированных рабочих — посол РФ в КР
В Кыргызстане планируют увеличить число преподавателей русского языка
Посол РФ в Кыргызстане рассказал о грантах для поступления в российские вузы
Санкции Запада против Кыргызстана ничем не обоснованы — Сергей Вакунов
О попытках деструктивных сил переписать общую историю КР и РФ рассказал дипломат
Кыргызстан и Россия могут довести товарооборот между странами до $5 миллиардов
Увеличить размер оборотных средств обменных бюро предлагает Нацбанк
Популярные новости
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
Юань и&nbsp;тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;февраля Юань и тенге продолжают обновлять максимум. Курс валют на 11 февраля
В&nbsp;Кыргызстане продлили срок подачи заявок на&nbsp;единый налог до&nbsp;1&nbsp;марта В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
Юань и&nbsp;тенге обновили рекорды по&nbsp;стоимости к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;февраля Юань и тенге обновили рекорды по стоимости к сому. Курс валют на 12 февраля
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
15 февраля, воскресенье
12:32
В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помогли получить зарплату В России кыргызстанцам при содействии Минтруда КР помог...
12:01
Незаконную автогазовую станцию на заправке «АСК Нефть» демонтировал Минстрой
11:27
Министр просвещения обсудила с послом Китая сотрудничество в сфере образования
11:00
От Афгана до Судана. Абдыганы Маманов — в войне нет ни смысла, ни романтики
10:29
Об опасности пассивного курения напомнили медики