Центробанк РФ и Нацбанк КР прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов

Центральный банк России и Национальный банк Кыргызстана прорабатывают вопросы упрощения денежных переводов между странами. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Бишкеке Сергей Вакунов.

«Формирование надежной финансовой архитектуры, которая служила бы прочным фундаментом развития торговых отношений наших стран, является безусловным приоритетом совместной работы Российской Федерации и Кыргызской Республики. Западные нелегитимные финансово-торговые ограничения, которые вводятся как в отношении российских, так и кыргызстанских экономических операторов, только подтверждают правильность наших действий», — сказал дипломат.

По словам Сергея Вакунова, сейчас между финансовыми регуляторами двух стран налажен плотный диалог, в рамках которого изучаются и внедряются различные варианты взаимодействия.