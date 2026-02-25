ГНС предупреждает: документом об оплате в кафе является только фискальный чек

Государственная налоговая служба напоминает, что при расчетах в кафе и ресторанах посетителю обязаны выдать фискальный чек контрольно-кассовой машины (ККМ).

По данным ведомства, зачастую вместо фискального чека клиентам выдают так называемый «пречек» с наименованием блюд, сформированный в учетной программе заведения, либо предоставляют снимок экрана с информацией о заказе.

В налоговой уточнили: при оплате официант или кассир обязан озвучить сумму заказа, уточнить способ оплаты и выдать покупателю фискальный чек ККМ в бумажном виде.

«Такие документы не являются фискальными чеками, не подтверждают факт оплаты и не регистрируются в налоговой системе. Подобные действия со стороны недобросовестных налогоплательщиков направлены на сокрытие реальной выручки и уклонение от уплаты налогов», — отметили в ГНС.

Напомним, фискальный чек является единственным документом, подтверждающим регистрацию оплаты в налоговой системе и поступление налогов в бюджет и обеспечивающим защиту прав потребителей.

Налоговая служба призывает граждан требовать фискальные чеки при оплате в кафе и ресторанах.