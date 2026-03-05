01:01
Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Блокировка Ормузского пролива. В КНР приказали приостановить экспорт бензина

Власти Китая потребовали от местных нефтеперерабатывающих заводов временно приостановить отгрузку автомобильного бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Требование Пекина продиктовано перебоями с поставками сырья из Ближневосточного региона из-за войны в Иране. Приостановка экспорта бензина и дизтоплива из КНР, согласно ожиданиям местных властей, должна помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Ведущим нефтеперерабатывающим компаниям из Китая также предложено на время воздержаться от заключения новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок бензина и дизтоплива за границу. Исключение сделано для авиационного и бункерного топлива, хранящегося на таможенных складах. Власти КНР также разрешили продолжить поставки в Гонконг и Макао, говорится в сообщении.

из архива
Фото из архива. Десятки танкеров скопились по обе стороны Ормузского пролива после его закрытия Тегераном

Эксперты отмечают, что Китай наряду с другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона рискует войти в число главных пострадавших от перекрытия Тегераном Ормузского пролива. Через важнейшую на Ближнем Востоке морскую артерию до недавнего времени проходила треть глобальной сырьевой торговли, а КНР в значительной степени зависела от импорта нефти из ближневосточного государства.

В 2024 году доля Ирана в структуре нефтяного импорта Китая оценивалась примерно в 14 процентов. Сформированных к началу весны 2026-го запасов КНР должно хватить более чем на 130 дней, подчеркивали специалисты. В случае затягивания конфликта Ирана с США и Израилем и его перерастания в масштабную войну ситуация на китайском топливном рынке может усугубиться.

Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что поразил 10 танкеров и полностью контролирует Ормузский пролив.

Десятки танкеров скопились по обе стороны пролива после его закрытия Тегераном.

Напомним, через Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители. Эксперты прогнозируют рост стоимости нефти до $100 за баррель.
