Проект экологического города Асмана снова будет презентован в Китае. Об этом стало известно на встрече заместителя главы Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Мээримбека Койчуманова с представителями китайских компаний.

По данным ведомства, во встрече приняли участие гендиректор платформы торговли между Китаем и Центральной Азией компании Nanjing Huayuan Cultural Technology Development Co., Ltd. и представители Tianshan Investment и Silk Road Construction.

Стороны обсудили продвижение инвестиционного потенциала Кыргызстана в КНР.

Одной из тем переговоров стало проведение презентационных сессий для китайского бизнеса, где планируют представить ключевые инвестиционные проекты страны, включая проект по возведению города Асмана. Также обсуждены вопросы привлечения потенциальных инвесторов из КНР и организацию совместных мероприятий, направленных на развитие делового сотрудничества.

Напомним, в январе проект экологического города Асмана презентовали в Шанхае и Нанкине. Тогда кыргызстанская делегация приняла участие в международном бизнес-форуме, организованном компанией Shanghai Minhou Xuyi Business, и представила потенциальным партнерам информацию об инвестиционном климате в республике.