Атака на Иран. Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях

Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Основная причина — переполненные хранилища из-за проблем с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта.

Отмечается, что власти страны обсуждают возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности Кувейта.

По оценкам аналитической компании Kpler, если не сократить добычу, свободное место в нефтехранилищах Кувейта закончится примерно через 12 дней.

Снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта, считают эксперты.

Все экспортеры энергоносителей в Персидском заливе объявят о форс-мажоре в ближайшие дни, цены на нефть взлетят до $150 за баррель, ранее заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

Напомним, Тегеран закрыл Ормузский пролив.

«Тегеран будет наносить удары по любому судну, которое попытается пройти через пролив», — заявил КСИР. Он подчеркнул, что решение касается всех кораблей без исключений.

Ормузский пролив проходят около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов сжиженного природного газа из стран Персидского залива, включая Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Бахрейн, Катар и ОАЭ, на рынки Азии.

Блокировка «коридора» грозит резким скачком цен на энергоносители, предупреждали эксперты.