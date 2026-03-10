Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость

Индекс рынка недвижимости Дубая падает пятый день подряд, снизившись примерно на 20 процентов на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фото иллюстративное. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость

9 марта индекс опустился еще на 4,75 процента, до 13 тысяч 354 пункта.

Отметим, 8 марта власти Ирана подтвердили удар беспилотного летательного аппарата по отелю Marina в туристическом районе Дубая. По информации Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в здании находились американские военнослужащие.

Падение цен стало естественной реакцией инвесторов на эскалацию напряженности в регионе, отмечают эксперты.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что Объединенные Арабские Эмираты находятся «в состоянии войны» на фоне атак Ирана.

