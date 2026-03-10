16:46
Экономика

Предоставлять честные данные о числе скота просит кыргызстанцев Минводсельпром

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков призывает кыргызстанцев предоставлять честные данные о числе скота в ходе сельскохозяйственной переписи.

Он отметил, что некоторые, не понимая цели учета, могут скрывать число домашнего скота, птицы или состояние своих хозяйств.

Это связано с ошибочным мнением, что перепись может в будущем стать основанием для отказа в социальных выплатах или введения дополнительного налога, считает чиновник.

«Сельскохозяйственная перепись не влияет на социальные выплаты, не волнуйтесь», — сказал он.

Кампания важна для определения точного числа поголовья скота в стране. Данные необходимы для своевременной вакцинации животных, правильного планирования ветеринарных мероприятий и обеспечения достаточного объема вакцин.

Напомним, перепись скота стартует в республике 20 марта. Она проводится один раз в десять лет и является общенациональной. Однако последние 22 года перепись не проводилась.

Перепись позволит получить точные данные по таким показателям, как:

  • численность и структура сельскохозяйственных предприятий и хозяйств всех форм собственности;
  • виды и объемы сельскохозяйственного производства;
  • наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов;
  • поголовье скота и домашней птицы;
  • особенности ведения фермерского хозяйства и уровень механизации.
