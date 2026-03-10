О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме

Запустить пилотный проект, направленный на стабилизацию цен на мясо и развитие мясного животноводства, намерено Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Мухтар Чыналиев.

По его словам, основной целью проекта является обеспечение продовольственной безопасности в Кыргызстане.

Пилот начнут реализовать в Бишкеке и Чуйской области. Если его результаты признают успешными, то проект распространят на все регионы.

На реализацию инициативы предусмотрено 1,5 миллиарда сомов. Средства направят на создание десяти производственных кластеров в сфере животноводства. Проект предусматривает развитие полного цикла производства — откорм скота, убой, охлаждение мяса, упаковка и реализация готовой продукции.

Для участия в пилоте предприниматели должны объединиться и распределить между собой функции.