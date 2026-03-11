16:15
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1

В Кыргызстане продолжается активная фаза реализации крупнейшего энергетического объекта — Камбаратинской ГЭС-1. Проект имеет стратегическое значение для обеспечения энергетической безопасности и укрепления независимости страны, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

После запуска станция мощностью 1 тысяча 860 мегаватт станет самым мощным гидроэнергетическим объектом республики, что создаст условия для устойчивого развития национальной экономики.

На текущем этапе в Джалал-Абадской области практически с нуля создали необходимую инфраструктуру. Специалисты выполняли работы по прокладке дорог, линий электропередачи и возведению вспомогательных объектов.

  • Дорога, связывающая трассу Бишкек — Ош со строительной площадкой, готова на 90 процентов. Подъездной путь от прорези № 2 до створа ГЭС завершен примерно на 85 процентов.

  • Строители полностью завершили проходку транспортного тоннеля длиной 126 метров. Возведение моста через реку Нарын оценивается на 40–50 процентов — опоры установили, идет монтаж металлоконструкций.

  • Продолжается строительство подстанции и ЛЭП напряжением 110 киловольт для питания стройплощадки. Готовность вахтового поселка для персонала составляет около 60 процентов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/365481/
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
Инженерно-геологические изыскания для Камбаратинской ГЭС-1: объявлен конкурс
Камбаратинская ГЭС-1: девять доноров готовы вложить в проект $2,5 миллиарда
По $500 миллионов выделит ЕБРР участникам проекта по Камбаратинской ГЭС-1
Строительство «Камбар-Аты-1». Ихтиолог ответил на критику ОФ «Реки без границ»
ЕБРР может выделить до $1,5 миллиарда на строительство ГЭС в Кыргызстане
Слушания по ГЭС «Камбар-Ата-1». Эксперты о критических недостатках проекта
Узбекистан назвал стоимость строительства Камбаратинской ГЭС-1 — $4,2 миллиарда
Европейский союз выделит $1 миллиард на строительство «Камбар-Аты-1»
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан договорились ускорить проект «Камбар-Ата-1»
Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Евро и&nbsp;рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;марта Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Из-за дефицита энергии в&nbsp;КР предлагают изменить правила расчета тарифов Из-за дефицита энергии в КР предлагают изменить правила расчета тарифов
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
16:06
В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арстанбековой В Бишкеке сообщили о задержании журналистки Алтынай Арс...
15:56
Депутат предлагает снизить скорость электросамокатов до 15-20 километров в час
15:29
Видеокамеры на трассе Бишкек — Ош заработают в апреле
15:23
В Кыргызстане зафиксировано землетрясение силой 3,5 балла
15:23
Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1