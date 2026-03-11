56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана

9 марта 2026 года Чуй-Бишкекским управлением Департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля на пункте пропуска «Ак-Тилек – автодорожный» выявило несоответствие сведений, указанных в фитосанитарном сертификате на 56 тонн репчатого лука, импортированного из Республики Казахстан.

В ходе проверки установлено, что информация, содержащаяся в фитосанитарном сертификате, не соответствует сведениям, указанным в транспортных (товаросопроводительных) документах.

В соответствии с пунктом 3.7 Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 318 ввоз указанной партии продукции на территорию Кыргызской Республики не был разрешен и груз возвращен отправителю.

Министерство напоминает о необходимости строгого соблюдения фитосанитарных требований при ввозе сельскохозяйственной продукции.