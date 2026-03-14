Налоговая служба предлагает изменить порядок признания ЭСФ недействительными

Государственная налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект изменений в приказ от 28 апреля 2023 года № 101, регулирующий меры по реализации норм Налогового кодекса.

Документ предусматривает корректировку порядка признания счетов-фактур недействительными в информационной системе «Электронный счет-фактура» (ИС ЭСФ).

Согласно проекту, предлагается уточнить процедуры принятия решений налоговыми органами. В частности, налоговая служба будет формировать решение о признании электронной счет-фактуры недействительной в течение двух рабочих дней на основании справки комиссии.

После вручения решения налогоплательщику в системе ИС ЭСФ будет указываться дата вручения, а статус соответствующей электронной счет-фактуры будет изменяться на «недействительный».

Также проектом прописан порядок отмены такого решения. В случае его отмены налоговый орган внесет реквизиты нового решения в систему и изменит статус счета-фактуры на «принят».

Одновременно предлагается признать утратившим силу пункт 22 действующего порядка, а также изменить форму решения, которая используется при признании счетов-фактур недействительными.

Изменения направлены на уточнение процедур работы информационной системы электронных счет-фактур и упрощение администрирования налоговых процессов.