Налоговая служба предлагает изменить порядок признания ЭСФ недействительными

Государственная налоговая служба Кыргызстана вынесла на общественное обсуждение проект изменений в приказ от 28 апреля 2023 года № 101, регулирующий меры по реализации норм Налогового кодекса.

Документ предусматривает корректировку порядка признания счетов-фактур недействительными в информационной системе «Электронный счет-фактура» (ИС ЭСФ).

Согласно проекту, предлагается уточнить процедуры принятия решений налоговыми органами. В частности, налоговая служба будет формировать решение о признании электронной счет-фактуры недействительной в течение двух рабочих дней на основании справки комиссии.

После вручения решения налогоплательщику в системе ИС ЭСФ будет указываться дата вручения, а статус соответствующей электронной счет-фактуры будет изменяться на «недействительный».

Также проектом прописан порядок отмены такого решения. В случае его отмены налоговый орган внесет реквизиты нового решения в систему и изменит статус счета-фактуры на «принят».

Одновременно предлагается признать утратившим силу пункт 22 действующего порядка, а также изменить форму решения, которая используется при признании счетов-фактур недействительными.

Изменения направлены на уточнение процедур работы информационной системы электронных счет-фактур и упрощение администрирования налоговых процессов.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/365789/
Материалы по теме
Когда данные сильнее взяток: новая система «Салык Кузот» ломает коррупцию в КР
Садыру Жапарову представили возможности новой налоговой системы «Салык Кузот»
В КР ужесточили ответственность за незаконный провоз товаров через границу
ГКНБ: Экс-глава ГНС признал вину, государству вернули 4,3 миллиарда сомов
Когда Налоговая служба идет в соцсети: блогер и чиновник в забавном ролике
Власти внесли изменения в указ о поддержке малого бизнеса и налогового контроля
Второй этап реформ Налоговой службы: как система KEZET заменит инспекторов
На обсуждение вынесли законопроект с новыми штрафами и правилами для бизнеса
В Бишкеке выявлено 3,4 тысячи литров нелегального моторного масла
ГНС Кыргызстана будет проверять бизнес дистанционно — без выезда и уведомлений
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1
Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
«Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
