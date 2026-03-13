18:15
Экономика

Решение Минэнерго может привести к банкротству распределительных компаний

Решение Министерства энергетики может привести к банкротству распределительных компаний и монополизации энергосектора. Об этом 12 марта на пресс-конференции в АКИpress заявил представитель ОсОО «ЭСМ-СИ» Бийназар Бердикеев.

По его словам, поводом для тревоги стал проект приказа Министерства энергетики Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере электроэнергетики для распределительных предприятий» от 12 сентября 2022 года, который 10 марта 2026 года вынесен на общественное обсуждение.

Документ предусматривает введение для частных распределительных компаний нового «импортного тарифа» на покупку электроэнергии. Вместо экономически обоснованных индивидуальных тарифов, утвержденных в апреле 2025 года, предлагается применять цену, привязанную к средневзвешенной стоимости импорта электроэнергии.

При этом, как отмечают представители компаний, данные о стоимости импорта электроэнергии засекречены и относятся к государственной тайне.

Фактически компаниям предлагается выбор: продать свои сети государству — ОАО «НЭСК» — либо работать по тарифу, который, по их мнению, может привести к банкротству.

По оценкам участников рынка, выкуп частных сетей может потребовать около 5 миллиардов сомов. Эти средства, как утверждают представители компаний, могут стать дополнительной долговой нагрузкой для энергосектора и в итоге будут покрываться за счет государственного бюджета.

Также представители распределительных компаний считают, что концентрация функций регулирования, контроля и распределения в одном ведомстве снижает прозрачность отрасли и ограничивает конкуренцию. По их мнению, это может осложнить запуск общего рынка электроэнергии Евразийского экономического союза, который планируется к 2027 году.

В компаниях также отмечают, что предлагаемые изменения могут привести к уходу частного сектора из отрасли и обнулению частных инвестиций.

В этой связи распределительные компании призвали приостановить введение «импортного тарифа» до проведения независимой экспертизы, а также обеспечить независимость регулятора — Департамента ТЭК и Госэнергоинспекции, выведя их из подчинения Министерства энергетики.
