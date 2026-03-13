18:15
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Экономика

До 1,5 миллиарда сомов выделят на поддержку бизнеса в 2026 году

В Кыргызстане подготовлен проект программы развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Документ предусматривает новые финансовые и нефинансовые инструменты поддержки бизнеса. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, программа будет отличаться от предыдущих тем, что акцент сделан на активных механизмах поддержки предпринимателей. Речь идет как о финансовых инструментах, так и о мерах нефинансовой поддержки — обучении, разработке кредитных продуктов, поддержке стартапов, бизнес-планировании и развитии бизнес-инкубаторов.

Власти также намерены значительно увеличить объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Если в прошлом году на эти цели было направлено около 300 миллионов сомов, то в 2026 году планируется выделить до 1,5 миллиарда сомов через Фонд развития предпринимательства.

Средства будут доступны для субъектов малого и среднего бизнеса, за исключением сельского хозяйства, для которого действуют отдельные программы.

Предполагается, что предприниматели смогут получать льготные кредиты по ставкам от 6 до 12 процентов годовых в зависимости от сектора экономики. При этом часть процентной нагрузки будет компенсироваться государством. Дополнительно расширить доступ бизнеса к финансированию планируется через Гарантийный фонд, который сможет предоставлять гарантии по кредитам в случаях, когда предпринимателям не хватает залогового обеспечения.

Также власти продолжают работу по развитию креативной экономики и IT-сектора, в том числе в рамках программы Digital Nomad. Кроме финансовой поддержки, правительство создало консорциум поддержки малого и среднего бизнеса, который объединит различные инструменты помощи — двусторонние фонды, фонды развития регионов, акселерационные программы и центры поддержки предпринимателей.

Предполагается, что единая платформа позволит координировать работу всех институтов поддержки бизнеса. По словам Сейитова, развитие малого и среднего предпринимательства должно способствовать росту экспорта. В стране также действует программа продвижения отечественной продукции за рубежом «Сделано в Кыргызстане», а поддержку предпринимателям оказывает Центр поддержки экспорта «Кыргыз Экспорт», который организует участие компаний в международных выставках и обучающие программы.
