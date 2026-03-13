На какой стадии находится проект CASA-1000, рассказал координатор

Таджикистан и Кыргызстан готовы к реализации проекта CASA-1000. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов.

По его словам, по территории Кыргызстана проходит 456 километров ЛЭП, начиная от подстанции «Датка» в Джалал-Абадской области, и пересекая Ошскую и Баткенскую области. По территории Таджикистана проходит 29 километров ЛЭП.

В марте 2025 года президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров дали старт работе линии электропередачи Сугд — Датка (500 киловольт), которая связала энергосистемы двух стран.

«К сожалению, на территории Афганистана линия еще не завершена, работы были приостановлены в связи со сменой власти. После возвращения «Талибана» доноры приостановили работу, но в июле 2025 года работы возобновились и сегодня они ведутся активно. Самый сложный участок находится именно в Афганистане, там подрядчики — индийские компании. Таким образом, КР и РТ готовы к реализации проекта, ожидаем только завершения со стороны Афганистана», — сказал Азим Молдокеримов.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.