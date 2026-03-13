Тендеры без границ: в ЕАЭС создадут единую цифровую платформу госзакупок

В рамках Евразийского экономического союза планируется цифровизация государственных закупок и создание единой платформы. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, это позволит предпринимателям из всех пяти стран союза видеть текущие процессы и свободно участвовать в тендерах на рынках друг друга.

Чоро Сейитов остановился на ряде работ, которые проводятся в рамках союза и часто не видны обычному глазу. В частности, активно устраняют торговые барьеры и пересматривают методологии квалификации препятствий.

По словам замминистра, кыргызская сторона инициировала более оперативное рассмотрение спорных вопросов, чтобы быстрее снимать ограничения при взаимной торговле.

Внедряются процедуры оценки фактического воздействия международных договоров и обмен лучшими практиками для улучшения условий бизнеса.

В сфере транспорта и инфраструктуры ключевым этапом станет цифровизация всех процедур в евразийских транспортных коридорах. В области интеллектуальной собственности ведется правовая охрана разработок и товарных знаков, а в энергетике — работа по стабильному функционированию топливно-энергетических комплексов.

Помимо этого, Чоро Сейитов отметил важность агропромышленной сферы и лекарственного обеспечения. По его словам, в странах союза используются индикативные балансы: если в одной стране возникает дефицит продукции, рынки оперативно открываются для поставок из других стран, как это успешно сделали с горюче-смазочными материалами.

Продолжается унификация требований к производству лекарств и усиление фитосанитарного контроля, чтобы ввозимые продукты животного происхождения строго соответствовали стандартам.