18:16
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Экономика

В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет

В Кыргызстане прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, сектор жилищного строительства имеет огромный потенциал для роста и развития, что делает его крайне привлекательным для предпринимателей.

Я гарантирую, что порядка 10 лет как минимум будет в Кыргызстане продолжаться активное строительство жилья для населения во всех регионах. 

Чоро Сейитов

Он отметил, что на сегодняшний день обеспеченность жильем еще не выполнена на 100 процентов, поэтому устойчивый спрос на недвижимость и строительные материалы сохранится надолго.

По словам замминистра, такая динамика создаст стабильный рынок сбыта для широкого перечня товаров.

«Спрос на товары для ремонта, обои, гвозди, краски, кисточки — это обязательно будет. На арматуру будет, на шифер будет», — сказал он.

Сейитов призвал бизнесменов активно вовлекаться в эту работу, подчеркнув, что в стране также продолжится диверсификация производства.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/365898/
просмотров: 664
Версия для печати
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;электроэнергию в&nbsp;Кыргызстане: cколько будем платить с&nbsp;1&nbsp;мая Новые тарифы на электроэнергию в Кыргызстане: cколько будем платить с 1 мая
Атака на&nbsp;Иран. В&nbsp;Дубае зафиксировано резкое падение цен на&nbsp;элитную недвижимость Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
18:10
Коттеджи у Орто-Алышского водозабора: чем это грозит водоснабжению столицы Коттеджи у Орто-Алышского водозабора: чем это грозит во...
18:02
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
17:59
Зулушев сдал мандат депутата ЖК. Его место может занять Болотбек Дыйканбаев
17:57
Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров
17:45
В Ошской области по делу земельной мафии задержан бывший специалист айыл окмоту