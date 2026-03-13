В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет

В Кыргызстане прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, сектор жилищного строительства имеет огромный потенциал для роста и развития, что делает его крайне привлекательным для предпринимателей.

Я гарантирую, что порядка 10 лет как минимум будет в Кыргызстане продолжаться активное строительство жилья для населения во всех регионах. Чоро Сейитов

Он отметил, что на сегодняшний день обеспеченность жильем еще не выполнена на 100 процентов, поэтому устойчивый спрос на недвижимость и строительные материалы сохранится надолго.

По словам замминистра, такая динамика создаст стабильный рынок сбыта для широкого перечня товаров.

«Спрос на товары для ремонта, обои, гвозди, краски, кисточки — это обязательно будет. На арматуру будет, на шифер будет», — сказал он.

Сейитов призвал бизнесменов активно вовлекаться в эту работу, подчеркнув, что в стране также продолжится диверсификация производства.