В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет

В Кыргызстане прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.
По его словам, сектор жилищного строительства имеет огромный потенциал для роста и развития, что делает его крайне привлекательным для предпринимателей.
Я гарантирую, что порядка 10 лет как минимум будет в Кыргызстане продолжаться активное строительство жилья для населения во всех регионах.Чоро Сейитов
Он отметил, что на сегодняшний день обеспеченность жильем еще не выполнена на 100 процентов, поэтому устойчивый спрос на недвижимость и строительные материалы сохранится надолго.
По словам замминистра, такая динамика создаст стабильный рынок сбыта для широкого перечня товаров.
«Спрос на товары для ремонта, обои, гвозди, краски, кисточки — это обязательно будет. На арматуру будет, на шифер будет», — сказал он.
Сейитов призвал бизнесменов активно вовлекаться в эту работу, подчеркнув, что в стране также продолжится диверсификация производства.