Экономика

Государство субсидирует логистические расходы экспортеров Кыргызстана

Кабмин планирует оказывать финансовую поддержку экспортерам, субсидируя часть их затрат на транспортировку товаров. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов.

По его словам, если логистика дорожает или плечо перевозки слишком большое, государство готово покрыть часть расходов бизнеса, чтобы отечественная продукция оставалась конкурентоспособной на внешних рынках. Особое внимание уделяется поддержке швейной отрасли.

Чоро Сейитов отметил, что из-за ужесточения требований со стороны России бизнес должен перестроиться на полностью белые схемы работы. 

«Все товары в фуре должны быть легальными, процедуры прохождения — прозрачными. Старые схемы больше не пройдут. Мы призываем предпринимателей обеляться и выполнять все нормы, которые требуются странами-импортерами», — подчеркнул он.

Помимо традиционного рынка России, ведется работа по диверсификации экспорта в страны Ближнего Востока. Для этого республика готова поставлять продукцию с высокой добавленной стоимостью, которая будет строго соответствовать международным сертификатам и фитосанитарным требованиям.

Для ускорения товарооборота в этом году будет запущена система «зеленого коридора» для продуктов питания и скоропортящихся товаров. Также в таможенной службе внедрят систему «Умная таможня» и механизм «Единого окна».

По словам замминистра, это позволит оптимизировать процедуры, сделать их прозрачными и интегрировать всех участников внешнеэкономической деятельности в единую систему. Кроме того, ведется работа по унификации таможенного законодательства в рамках союза, чтобы товары перемещались максимально свободно.
