CASA-1000. Сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет

Координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов рассказал в эфире «Биринчи радио», сколько заработают НЭСК и «Электрические станции» за 15 лет.

По его словам, проект CASA-1000 финансирует несколько доноров.

«Всемирный банк выделил изначально $45 миллионов, второй донор — Европейский инвестиционный банк — выделил 70 миллионов евро, третьим участником является Исламский банк развития, предоставивший $50 миллионов. Было и дополнительное финансирование в постковидный период из-за удорожания цен на материалы и услуги. Кредит льготный, под 1,5 процента, сроком до 50 лет», — сказал Азим Молдокеримов.

Он отметил, что в течение 15 лет со дня ввода линии в коммерческую эксплуатацию республика, не дожидаясь сроков погашения, может полностью окупить потраченные средства и при этом зарабатывать.

«Только при транзите и эксплуатации линии CASA-1000 ОАО «НЭСК» в течение 15 лет заработает $322 миллиона, а «Электрические станции» или другие участники, которые будут поставлять электроэнергию, — 5,15 цента за каждый киловатт-час электроэнергии. За 15 лет эксплуатации это даст прибыль в $1,5 миллиарда для энергокомпаний Кыргызстана», — добавил Азим Молдокеримов.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.

Поставки запланированы на летний период.