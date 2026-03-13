CASA-1000. Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии

Узбекистан заинтересован в поставках электроэнергии в рамках проекта CASA-1000. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил координатор группы реализации проекта CASA-1000 Азим Молдокеримов.

По его словам, есть много инвесторов, которые хотели бы присоединиться к продаже электроэнергии.

«В рамках данной программы предусмотрен открытый доступ. Если у кого-то из третьих сторон есть своя электроэнергия для продажи, то они могут продавать без проблем. Узбекистан, например, очень заинтересован — у них летом наблюдается очень большой профицит электроэнергии. При этом четыре участника проекта будут зарабатывать на транзите — 1,5 цента за каждый киловатт-час. Они делятся равномерно, то есть в любом случае мы заработаем на этом проекте. Эта цена не окончательная, тариф будет пересматриваться в сторону увеличения», — сказал Азим Молдокеримов.

Отметим, что поставки электроэнергии запланированы на летний период.

На вопрос радиоведущей, не возникнет ли дефицита в Кыргызстане, Азим Молдокеримов ответил: на сегодня в республике реализуется много проектов для генерации электроэнергии, в том числе мини-ГЭС и возобновляемые источники энергии.

«То есть, когда CASA-1000 начнет работу в 2028 году, мы из дефицита перейдем к профициту и будем поставлять свою лишнюю энергию», — заметил он.

CASA-1000 — региональный проект, который предусматривает экспорт электроэнергии через соединение энергосистем Центральной и Южной Азии из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Стартовал он в 2016 году и призван обеспечить передачу 1 тысячи 300 мегаватт избыточной электроэнергии из стран региона на рынки электроэнергии с высоким спросом в государствах Южной Азии путем строительства новой энергетической инфраструктуры.