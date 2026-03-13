Инвестиции на миллиарды. В Минэкономики назвали крупнейшие промышленные проекты

Первый заместитель министра экономики и коммерции Чоро Сейитов рассказал о ключевых инвестиционных проектах, которые реализуются сейчас в Бишкеке и Чуйской области. По его словам, запуск новых производств обеспечит стране тысячи рабочих мест и привлечет миллиардные вложения.

Самым масштабным проектом станет строительство объектов по производству электроэнергии компанией Resto. Сумма инвестиций в этот сектор составляет $1,3 миллиарда. Реализация проекта позволит создать более 200 рабочих мест.

В промышленном секторе Чуйской области выделяются еще несколько крупных объектов:

Текстильный комбинат Aldos Textile: начался первый этап строительства. Инвестиции составят до $20 миллионов, мощность — 500 тонн продукции в год. Предприятие обеспечит работой около 500 человек.

Завод «Азия Сталь»: проводится масштабная модернизация производства металлургических изделий. Сумма вложений превышает 1 миллиард сомов.

Glass Center: запуск производства стеклопакетов и алюминиевых конструкций.

Nurislam Emerec: мебельное производство мощностью 150 тысяч квадратных метров ЛДСП в год. Инвестиции составят около $600 тысяч, будет создано 150 рабочих мест.

В столице значимым проектом станет современный торгово-логистический центр компании «Промсклад KG». Объект площадью 6 тысяч квадратных метров оценивается в $6 миллионов. Его запуск позволит создать около 100 новых рабочих мест для жителей Бишкека.