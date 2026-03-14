Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ

Цена нефти может вырасти до $215 за баррель, если Ормузский пролив окажется надолго закрыт для поставок с Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков.

По их данным, длительное прекращение судоходства через пролив может резко сократить предложение нефти на мировом рынке и спровоцировать новый энергетический шок.

Ормузский пролив считается одним из ключевых узких мест мировой энергетической системы. Через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, включая экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Ирана. В обычных условиях через этот маршрут ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти.

Эксперты отмечают, что в случае блокировки пролива мировая экономика может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители. Это, в свою очередь, способно привести к удорожанию топлива, транспортных перевозок и усилению инфляционного давления.

Фото из интернета. Ормузский пролив

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном и является главным морским маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства в этом районе традиционно вызывают сильную реакцию мировых энергетических рынков.
Материалы по теме
В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран
Цена нефти марки Brent превысила $115 и достигла максимума с июля 2022 года
Атака на Иран. Цены на нефть почти преодолели порог в $100 за баррель
Атака на Иран. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $94
Атака на Иран. Кувейт начал сокращать добычу нефти на некоторых месторождениях
США разрешили Индии закупать российскую нефть. Но временно
