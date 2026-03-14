В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке

Средняя цена бензина в США выросла на 23,5 процента с начала войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в субботу средняя стоимость топлива достигла $3,68 за галлон по стране. Рост цен связывают с резким подорожанием нефти на мировых рынках.

За последние две недели мировые цены на нефть увеличились примерно на 40 процентов, достигнув $103,14 за баррель. Аналитики объясняют это опасениями за поставки энергоресурсов из региона Персидского залива.

Ключевым фактором остаются риски для судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит около пятой части глобальных поставок сырья.

Эксперты предупреждают, что при дальнейшей эскалации конфликта рост цен на топливо может продолжиться, поскольку бензин обычно дорожает с задержкой после скачка стоимости нефти.