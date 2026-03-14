Экономика

В США бензин подорожал на 23,5 процента на фоне войны на Ближнем Востоке

Средняя цена бензина в США выросла на 23,5 процента с начала войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, в субботу средняя стоимость топлива достигла $3,68 за галлон по стране. Рост цен связывают с резким подорожанием нефти на мировых рынках.

За последние две недели мировые цены на нефть увеличились примерно на 40 процентов, достигнув $103,14 за баррель. Аналитики объясняют это опасениями за поставки энергоресурсов из региона Персидского залива.

Ключевым фактором остаются риски для судоходства через Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью. Через него проходит около пятой части глобальных поставок сырья.

Эксперты предупреждают, что при дальнейшей эскалации конфликта рост цен на топливо может продолжиться, поскольку бензин обычно дорожает с задержкой после скачка стоимости нефти.
Материалы по теме
Администрация Трампа может получить $10 миллиардов за сделку с TikTok — СМИ
Цена нефти может вырасти до $215 за баррель — WSJ
Прогноз мировых цен на золото повышен из-за геополитической напряженности
У Нацбанка есть инструменты для сглаживания резких колебаний цен — специалист
Атака на Иран. Качели: цена нефти Brent снова поднялась выше $100 за баррель
Атака на Иран. Более 30 стран высвободят 400 миллионов баррелей нефти
О новом проекте для стабилизации цен на мясо рассказали в Минводсельпроме
Атака на Иран. Трамп и Нетаньяху про «победу», а мир — про последствия
Атака на Иран. Цена нефти Brent опустилась ниже $90 за баррель
Угроза мирового энергокризиса. США сняли часть санкций с некоторых стран
Популярные новости
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
56&nbsp;тонн лука из&nbsp;Казахстана не&nbsp;допущены на&nbsp;территорию Кыргызстана 56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
Мост, дороги и&nbsp;тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1 Мост, дороги и тоннель: как продвигается строительство Камбаратинской ГЭС-1
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
15 марта, воскресенье
10:42
Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэ...
10:29
Атака на Иран. Трамп отклонил попытки посредников начать переговоры с Тегераном
10:04
Эскалация на Ближнем Востоке. Сегодня в Бишкек вернулись 142 кыргызстанца
10:00
В Бишкеке в начале недели осадки не ожидаются. Прогноз погоды на 16-18 марта
09:45
В Канте мужчина похитил бывшую жену и требовал у нее $40 тысяч: он задержан