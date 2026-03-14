Экономика

Администрация Трампа может получить $10 миллиардов за сделку с TikTok — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа может получить до $10 миллиардов в качестве вознаграждения за посредничество в сделке по передаче контроля над американским подразделением TikTok группе инвесторов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, инвесторы американского бизнеса TikTok согласились выплатить правительству США несколько многомиллиардных сумм за сохранение популярного приложения на американском рынке.

В число инвесторов вошли компания Oracle, специализирующаяся на облачных вычислениях, частная инвестиционная компания Silver Lake и инвестор из Абу-Даби MGX. По словам источников, инвесторы, лояльные администрации, получили контроль над американским подразделением TikTok от китайской материнской компании ByteDance.

Как отмечается, при закрытии сделки в январе в Министерство финансов США уже было перечислено около $2,5 миллиарда. В дальнейшем планируется провести еще несколько платежей, чтобы общая сумма достигла $10 миллиардов.

Ранее, объявляя о рамочном соглашении по TikTok, Дональд Трамп заявил, что «США получают огромную сумму плюс комиссионные просто за заключение сделки».

Аналитики отмечают, что выплата такого масштаба для правительства США может стать практически беспрецедентной.
