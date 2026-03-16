Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта

Евро, российский рубль и китайский юань заметно подешевели по отношению к сому. Доллар США практически стабилен. Казахский тенге подорожал. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,4497 сома (снижение на 0,0003 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 100,0949 сома (снижение на 0,88 процента). Европейская валюта обновила минимум месяца и года и вплотную подошла к отметке 100 сомов.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,67 сома, продажа — 100,65 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,0953 сома (снижение на 0,79 процента). Обновил минимум месяца и года.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,106 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,178 сома (рост на 0,11 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1651 сома, продажа — 0,1855 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,6762 сома (снижение на 0,34 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.
-
Четвертую интервенцию в этом году Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.
-
В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.
-
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
-
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.