11:56
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Экономика

Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта

Сильнее всего за последнее время ослабли к сому евро и российский рубль

Евро, российский рубль и китайский юань заметно подешевели по отношению к сому. Доллар США практически стабилен. Казахский тенге подорожал. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,4497 сома (снижение на 0,0003 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,4 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 100,0949 сома (снижение на 0,88 процента). Европейская валюта обновила минимум месяца и года и вплотную подошла к отметке 100 сомов.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 99,67 сома, продажа — 100,65 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,0953 сома (снижение на 0,79 процента). Обновил минимум месяца и года.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,075 сома, продажа — 1,106 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,178 сома (рост на 0,11 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1651 сома, продажа — 0,1855 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,6762 сома (снижение на 0,34 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13 сомов.

  • Четвертую интервенцию в этом году Национальный банк провел 10 марта. Всего он реализовал $140 миллионов. Объем продаж с начала года составил $546,55 миллиона.

  • В 2025-м регулятор провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/366059/
просмотров: 2824
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 12 марта
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 марта
Сом подешевел сразу ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 11 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 марта
Евро и рубль обновили годовые минимумы. Курс валют на 10 марта
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 марта
Популярные новости
Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;марта Рубль вновь подешевел, тенге обновил максимум месяца. Курс валют на 12 марта
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
В&nbsp;КР&nbsp;прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10&nbsp;лет В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет
Теперь не&nbsp;за&nbsp;гектар, а&nbsp;за&nbsp;кубометр. Сколько будет стоить поливная вода? Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
11:53
В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию...
11:42
Россия готова заместить объемы иранского продовольствия для Кыргызстана
11:31
В Бишкеке учреждениям культуры передадут 117 служебных автомобилей
11:26
В ущелье Чункурчак пройдет открытый чемпионат Бишкека по спортивному туризму
11:25
В Стамбуле пройдут Дни кыргызского кино