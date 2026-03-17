Транспортный каркас и ИИ стали приоритетами ЕАЭС в 2026 году

В 2026 году председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Казахстану, который объявил о приоритетных направлениях развития. Об этом сообщил на бирифинге член президиума Делового совета Евразийского экономического союза Данил Ибраев.

По его словам, перед интеграционным объединением стоят цели по сохранению темпов роста, достигнутых в прошлые периоды.

Одним из ключевых направлений является создание транспортного каркаса, встроенного в мировую логистическую сеть.

Это подразумевает либерализацию единых транспортных услуг, чтобы грузовой транспорт мог предоставлять услуги в резиденции других стран союза по пути следования. Такие меры направлены на удешевление, ускорение и создание более благоприятных условий для перемещения товаров в рамках пяти государств.

Важным вопросом председательства стало внедрение искусственного интеллекта.

Этот сектор является самым быстро развивающимся трендом мировой экономики. По словам Данила Ибраева, по результатам 2025 года этот сектор принес около $10 триллионов обратной связи, и данные технологии должны быть усилены внутри интеграционного проекта. Это касается индустрии, сферы услуг, торговли и финансов.

Приоритетным остается вопрос реализации договора о четырех свободах в полной степени.

Это касается обеспечения бесшовности транспортных коридоров и полной свободы перемещения товаров, чтобы они становились товарами свободного обращения во всех пяти государствах союза.