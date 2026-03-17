Данил Ибраев: Интеграцию рынков в ЕАЭС нужно ускорить

Странам Евразийского экономического союза необходимо ускорить создание единых рынков товаров, энергоресурсов и финансов, а также упростить перемещение грузов через границы. Об этом на брифинге заявил член президиума Делового совета ЕАЭС, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей Данил Ибраев.

По его словам, углубление интеграции позволит значительно улучшить условия торговли и повысить конкурентоспособность предприятий государств союза, в том числе КР.

Данил Ибраев отметил, что одной из ключевых задач остается развитие транспортных коридоров, которые позволят кыргызстанским компаниям активнее выходить на внешние рынки и использовать морские порты, включая иранские.

Он также подчеркнул важность устранения барьеров при перемещении товаров через границы.

По мнению члена президиума Делового совета ЕАЭС, цифровизация и внедрение технологий, включая электронные пломбы, сканеры и цифровые сертификаты, могли бы сделать пересечение таможенных границ практически незаметным для бизнеса.

Он отметил, что создание единых рынков энергоресурсов позволит предприятиям напрямую закупать нефть, нефтепродукты и электроэнергию у производителей, минуя посредников. Это, считает Данил Ибраев, повысит конкурентоспособность бизнеса.

Он заявил о необходимости интеграции финансовых рынков стран союза.

По словам Данила Ибраева, это не означает введения единой валюты, однако предполагает свободное использование финансовых инструментов и доступ компаний к банковским услугам всех государств объединения.

«Предприятия смогут выбирать банки и кредитные продукты не только в Кыргызстане, но и на рынках России, Казахстана, Армении и Беларуси», — сказал он.

Кроме того, президент Кыргызского союза промышленников и предпринимателей подчеркнул необходимость дальнейшего развития общего рынка услуг и трудовых ресурсов. По его мнению, специалисты из стран союза должны иметь возможность свободно работать на рынках партнерских государств.

В последние годы КР сама начала испытывать нехватку рабочей силы и становится страной, принимающей трудовых мигрантов. По его словам, в республику уже приезжают работники из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш.

В целом усиление региональной интеграции может помочь государствам союза быстрее адаптироваться к глобальным экономическим кризисам и повысить устойчивость своих экономик.