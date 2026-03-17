Пассажиропоток в Кыргызстане превысил 116 миллионов человек с начала года

Более 116 миллионов пассажиров перевезли все виды транспорта в Кыргызстане с начала 2026 года. Об этом говорится в данных Национального статистического комитета.

Как отмечается, за январь – февраль пассажиропоток в стране увеличился на 6 миллионов 3 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

Всего за два месяца всеми видами транспорта в Кыргызстане воспользовались 116 миллионов 66,4 тысячи пассажиров (рост на 5,5 процента). Основная нагрузка традиционно легла на автомобильный транспорт:

Автобусы и микроавтобусы : обслужили 108,7 миллиона человек (на 5,8 миллиона больше, чем годом ранее, с ростом 5,7 процента).

Такси : перевезли 6,1 миллиона пассажиров (рост на 7,2 процента).

Железная дорога : показала самую высокую динамику — количество поездок увеличилось на 28,1 процента (53,4 тысячи человек).

Авиация: перевезла 270,8 тысячи человек (рост 6,8 процента).

Грузоперевозки

В данной сфере объем доставленных товаров составил 9 миллионов 181,5 тысячи тонн, что на 7,1 процента превышает показатели 2025 года. При этом авиационные перевозки грузов сократились на 18,9 процента, автомобильные выросли на 8,1 процента.

Взрывной рост зафиксировали в секторе логистики: объем почтовых и курьерских услуг увеличился на 28,5 процента, достигнув 475 миллионов сомов. Услуги связи за два месяца принесли экономике 6,7 миллиарда сомов (рост на 8,5 процента).

При этом транспортные услуги в структуре инфляции подорожали на 3,5 процента, в том числе из-за введения платного проезда через стратегические тоннели на трассах Бишкек — Ош и север — юг.