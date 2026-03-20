Экономика

В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию

В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Первый замглавы ведомства Тариэль Жаныбеков проинспектировал подготовку к дорожному строительству и снабжению материалами, а также участок дороги Балыкчи — Барскоон — Каракол.

Отмечается, что в соответствии с ранее достигнутым с Россией соглашением первая партия битума для дорог, которые будут построены в этом году, уже поступила и выгружается в хранилища.

На базы Жель-Арык и Киямат-Кыркул выгружено 1 тысяча 160 тонн битума, на базу Шамал-Сайга — 860 тонн.
