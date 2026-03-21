Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 21 марта. Что подорожало больше всего

За неделю в Бишкеке подорожали помидоры, яблоки, груши, молоко, яйца и растительное масло, а подешевели гречка, картофель, огурцы, перец, лук и капуста.

В итоге стоимость минимального набора продуктов подорожала на 375 сомов и составила 7 тысяч 665 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Цены в супермаркете и на рынке могут отличаться. В магазине часто можно купить акционный товар по сниженной стоимости.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 395 сомов. С начала года она подорожала на 942 сома, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 1 тысячу 521 сом.


Самым дешевым продуктом нашей корзины является хлеб. Свежие овощи и фрукты сильнее всего влияют на ее стоимость. Именно из-за них в основном и меняется цена корзины.


За 2025 год продуктовая корзина подорожала на 686 сомов. Самая низкая ее стоимость отмечена 18 октября — 5 тысяч 791 сом. Самой дорогой корзина была 6 декабря — 6 тысяч 927 сомов.


Правительство утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.


Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одном и том же количестве. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Продуктовая корзина Бишкека на 14 марта. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 марта. Как изменились цены за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 28 февраля. Насколько она подорожала за неделю
Продуктовая корзина Бишкека на 21 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 14 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 31 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 24 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 17 января. Что подорожало больше всего
Продуктовая корзина Бишкека на 10 января. Что подорожало больше всего
Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на&nbsp;18&nbsp;марта Тенге бьет годовые рекорды, рубль падает. Курс валют на 18 марта
Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;марта Российский рубль продолжает падать, тенге тоже подешевел. Курс валют на 19 марта
Российский рубль и&nbsp;евро продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;17&nbsp;марта Российский рубль и евро продолжают дешеветь. Курс валют на 17 марта
В&nbsp;Иссык-Кульской области начались первые в&nbsp;2026 году работы по&nbsp;асфальтированию В Иссык-Кульской области начались первые в 2026 году работы по асфальтированию
Бизнес
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
