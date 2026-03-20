Экономика

Это рынок. В Минводсельпроме признают, что цены на мясо нельзя отрегулировать

Начальник Чуйского регионального управления департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Мунарбек Каныбек уулу считает, что отрегулировать полностью ситуацию с ценами на мясо невозможно. Об этом он сообщил, выступая в эфире «Биринчи радио».

По словам специалиста, государство принимает максимальные меры для сдерживания роста стоимости. Но рынок есть рынок, и он формирует цены.

Он также добавил, что применять жесткие меры ко всем нельзя, опять же потому, что именно рынок диктует условия и стоимость.

Основная цель, стоящая перед профильным ведомством, — это обеспечение доступности мяса для широких слоев населения, ведь этот продукт является одним из основных в рационе.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане запустят пилотный проект по развитию кластера в Чуйской области и столице, чтобы увеличить производство и стабилизировать цены на мясо.

Чиновники также периодически проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением предельной стоимости мяса. Инспекция организована в рамках исполнения приказа Службы антимонопольного регулирования от 13 февраля 2025 года № 01-12/04 «Об установлении максимальных цен на мясо (говядина и баранина, за исключением бескостного) на территории Бишкека».
