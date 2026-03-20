Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Около $2 миллионов. Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив

Иран стал взимать плату за проход через Ормузский пролив. Власти страны организовали безопасный маршрут, по которому проходят танкеры, получившие разрешение, сообщает британский журнал о судоходстве Lloyd’s List.

Фото СМИ. Слева стандартный маршрут прохода через Ормузский пролив и справа новый маршрут через остров Ларак

По данным издания, за последнее время минимум девять танкеров прошли по коридору вблизи иранского острова Ларак в пределах видимости Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции. По меньшей мере в одном случае оператор судна заплатил около $2 миллионов за разрешение пройти через залив.

Ожидается, что в ближайшие дни КСИР разработает более формализованную процедуру выдачи разрешений.

«В настоящее время прилагаются усилия с участием правительства и промышленности по созданию процедуры, в рамках которой суда, однозначно не связанные с Израилем или США, будут получать подтверждение безопасного прохождения через Ормузский пролив», — заявил генеральный директор компании по обеспечению безопасности судоходства Marisks Димитрис Маниатис.

По его словам, сейчас этот вопрос рассматривается в индивидуальном порядке.

Правительства нескольких стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай, обсуждают планы транзита судов напрямую с Тегераном, пишет Lloyd’s List.
