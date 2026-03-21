18:03
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Экономика

Евросоюз впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России в январе

Европейский союз впервые в истории не импортировал нефтепродукты из России в январе. На это указывают данные Евростата. Сведения о торговле стран публикуются с 1999 года.

Лидерами поставок в ЕС стали Саудовская Аравия, США, Великобритания, Индия и Сингапур.

При этом в декабре 2025-го объем импорта из РФ составил $22,3 миллиона. Всего за прошлый год Евросоюз импортировал нефтепродукты из России на 166,8 миллиона евро. Это почти в два раза меньше показателя 2024-го.

По итогам января 2026 года крупнейшими поставщиками нефтепродуктов в Европейский союз стали Саудовская Аравия (877,5 миллиона евро), США (725 миллионов евро), Великобритания (346,7 миллиона евро), Индия (263,4 миллиона евро) и Сингапур (216,2 миллиона евро).
Ссылка: https://24.kg./ekonomika/366866/
просмотров: 685
Версия для печати
Популярные новости
21 марта, суббота
17:50
Пермский край России получил партию свежей моркови из Кыргызстана Пермский край России получил партию свежей моркови из К...
17:28
Глава кабмина поздравил с Ноорузом и рассказал о достижениях Кыргызстана
17:15
В Нарыне с участием президента и первой леди отпраздновали Нооруз. Как это было
16:53
В городе Ош строят шестиэтажную мечеть на деньги анонимного мецената
16:15
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу